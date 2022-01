Wie die Zeit vergeht

von Philomena Koch und Simone Janz

Wir sind im neuen Jahr gelandet. Manche sind vielleicht «gerutscht», wie es auf den Weihnachtskarten immer so schön steht. Viele haben gearbeitet, vielleicht in einem Spital oder in einem Restaurant. Wieder andere haben nichts vom Jahreswechsel mitgekriegt, weil sie lieber geschlafen haben.