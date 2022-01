Wer ist die «Bündner Persönlichkeit 2021»?

von Kristina Schmid und Mara Schlumpf

Ein weiteres Jahr liegt hinter uns. 2021 war das Jahr des Big Air Chur, das Jahr der Bischofswahl und leider auch ein weiteres Pandemiejahr. Während wir uns im Vorjahr – als die Pandemie ­gerade ihren Lauf nahm – noch auf vier Personengruppen konzentriert haben, stehen bei der diesjährigen Wahl zur «Bündner Persönlichkeit 2021» wieder Einzel­personen im Rampenlicht.

Die Medienfamilie «Südostschweiz» konnte sich nicht leicht auf die fünf Personen einigen. So viele Menschen haben im vergangenen Jahr Grosses geleistet, uns inspiriert, sind positiv aufgefallen. Und nicht nur ­bekannte Persönlichkeiten haben uns 2021 beeindruckt, sondern auch unsere Leser, Zuhörerinnen und Zuschauer, die mit ihrem steten Interesse und ­Engagement, den vielen Inputs und wertvollen Leserbriefen und Rück­meldungen, wesentlich zu unserem Schaffen beigetragen haben. Doch die Regeln waren klar: Fünf Personen werden nominiert. Und nach etlichen Diskussionen stand fest, wer das sein wird.

Prägende Gestalten

Die weltberühmte Künstlerin Miriam Cahn, der neue Bischof Joseph Maria Bonnemain, die unermüdliche Kantonsärztin Marina Jamnicki, die engagierte Churer Tourismusdirektorin Leonie Liesch und der Starchirurg ­Martin Meuli: Sie sind die diesjährigen nominierten Persönlichkeiten für den Award, den die «Südostschweiz»-Medienfamilie inzwischen zum sechsten Mal verleiht. Neu allerdings unter dem Namen «Bündner Persönlichkeit des Jahres» statt «Bündner des Jahres». Dies im Sinne einer gendergerechten Sprache.

Die fünf Nominierten haben im vergangenen Jahr zu reden gegeben – und das im bestmöglichen Sinn. Sie haben Grossartiges geleistet, teilweise nur im Hintergrund. Bonnemain baut Brücken in einem zerstrittenen Bistum. Cahn regt die Betrachter ihrer Kunst dazu an, sich mit der fehlenden Empathie in unserer Gesellschaft zu befassen. ­Jamnicki beeinflusst den Bündner Sonderweg in der Pandemiebewältigung, worauf schweizweit geschielt wird. Liesch sucht in der Tourismusbranche Wege, um der Pandemie zu trotzen und mitorganisierte den Big Air in Chur. Und Martin Meuli hat ein Stück Schweizer Medizingeschichte geschrieben, als er eine Möglichkeit fand, ungeborene Babys in Mamas Bauch zu operieren. Sie alle haben unzählige Stunden aufgewendet, um den Kanton Graubünden mitzugestalten oder Lichtblicke zu ermöglichen.

Wer von ihnen das Rennen macht, entscheidet ihr. Jeden Tag in der ­kommenden Woche könnt ihr ein Interview mit einer der fünf nominierten Persönlichkeiten lesen. Am Samstag, 15. Januar, startet das Voting. Dort können ihr dann eurem Wunschkandidaten oder eurer -kandidatin die Stimme geben. Den Gewinner oder die Gewinnerin geben wir am 25. Januar bekannt.

www.suedostschweiz.ch/bpj