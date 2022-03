Wer holt sich den Arge-Alp-Preis 2022?

In diesem Jahr feiert die Arbeitsgemeinschaft der Alpenländer (Arge Alp) ihr 50-Jahr-Jubiläum. Dabei werden nicht nur die Errungenschaften der vergangenen 50 Jahre gefeiert. Es wird mit einem Wettbewerb auch ein Blick in die Zukunft der Alpenländer gerichtet. «Die Klimakrise sowie deren Bewältigung sind besondere Herausforderungen, denen wir uns – gerade im Alpenraum – stellen müssen», so der Kanton Graubünden in einer Medienmitteilung.