Wer hat die Kettensäge erfunden – und warum?

Die ersten mechanischen Sägen wurden Mitte des 19. Jahrhunderts getestet. Sie waren jedoch sehr unhandlich und setzten sich nicht durch. Es gab solche, die mit Dampfmaschinen betrieben wurden. Erst 1926 entwickelte die Firma Stihl, der grösste und älteste Hersteller von Motorsägen, die erste Elektro-Kettensäge. Ein Jahr später folgte die erste benzinbetriebene Motorsäge, die von der Firma Dolmar entwickelt wurde. Zu Beginn mussten die Motorsägen von zwei Personen betrieben werden. Sie waren ausserdem schwer und störungsanfällig. Erst 1950 wurde die erste Einmann-Motorsäge hergestellt. Wieder spielte Stihl eine bestimmende Rolle. Die BL (B für «Benzin» und L für «Leicht») war mit 16 Kilogramm Gewicht ein ziemlicher Brocken. Die Motorsägen entwickelten sich jedoch rasch weiter. Insbesondere die Motoren wurden laufend verbessert und so wurden Motorsägen leichter und handlicher und fanden so den Weg vom Profibereich (Wald, Sägewerke) in Handwerk und Gewerbe. Später dann auch in den Hobbybereich, Garten und Freizeit. Ab den 60er-Jahren wurden die Maschinen sicherer, leichter, einfacher zu bedienen und nicht zuletzt auch formschöner. Heute sind Motorsägen präzise Hightech-Produkte.