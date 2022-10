Wenn Roboter plötzlich intelligenter als Menschen wären

Sei es bei der Face-ID des Handys oder dem Tempomaten im Auto, überall ist künstliche Intelligenz (KI) im Spiel. Sie ist schon fest in unserem Alltag integriert und steckt hinter viel mehr, als im ersten Moment sichtbar ist. Darüber berichtete Corsin Capol, Professor für Informatik an der Fachhochschule Graubünden, am Dienstag am Digitaltag im Medienhaus der Somedia in Chur im Rahmen seines Vortrags «Künstliche Intelligenz heute und morgen».