«Wenn man Glück hat, kann man Leben retten»

Die Diagnose Krebs wirft wohl jeden aus der Bahn. Rund 17’000 Menschen sterben in der Schweiz jährlich an der Krankheit, pro Jahr gibt es 43’500 Neuerkrankungen. Zudem erkranken täglich Kinder und Erwachsene an lebensbedrohlichen Blutkrankheiten. Für viele dieser Patientinnen und Patienten ist eine Blutstammzellspende die letzte Chance, um zu überleben.