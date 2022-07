Wenn die Rekordfahrzeuge noch einmal richtig Gas geben

Würde man Laura Aichele nicht kennen, könnte man sich aufregen, dass im 21. Jahrhundert ein «Starting Girl» im weissen Overall, Lederstiefeln und karierter Flagge das Startsignal für ein Autorennen gibt. Doch die junge Frau fährt selbst leidenschaftlich gerne historische Motorräder und hat sichtlich Spass bei der Vorführung des Oldtimer-Beschleunigungsrennens für die Presseleute auf dem Flugplatz von Samedan. Sie steht an diesem Dienstagnachmittag vor dem Jaguar XK 120, blickt zum Fahrer und nach einem Kopfnicken springt sie hoch in die Luft.