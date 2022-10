Wenn die Bergeller Kastanien fallen

An der Abzweigung zu Plazza an der Strasse nach Soglio steht ein Schild: «Freie Sammelzone». Auf einer Karte sind zwei Bereiche blau eingezeichnet, welche die Gemeinde Bregaglia zur Verfügung stellt, um Kastanien zu ernten. Maximal zwei Kilo für den Eigengebrauch sind erlaubt. Die Zonen sind mit rot-weissem Absperrband an den äussersten Bäumen des definierten Gebiets markiert. Weswegen diese Vorkehrungen wichtig sind, zeigt sich an den vielen parkierten Autos mit Kennzeichen aus dem Mittelland.