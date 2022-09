Wenn der CEO zum Schleifpapier greift

Die Sonne scheint an diesem Nachmittag am Hohenbühlweg in Chur. Vom Garten des Hauses Nummer 20 schweift der Blick über die Altstadt, hinüber zu Kathedrale und bischöflichem Schloss. Die Idylle rund um den stattlichen Riegelbau aber trügt. Hier finden all jene eine Aufenthaltsmöglichkeit, Mahlzeiten und eine notfallmässige Übernachtungsmöglichkeit, die sonst am Rande der Gesellschaft leben: Suchtkranke, Obdachlose, Menschen mit psychischen Problemen. Das Haus mit Blick auf Altstadt und Hof ist Sitz der Überlebenshilfe Graubünden.