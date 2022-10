Gelebte Unternehmenskultur auf allen Ebenen

Auch in Bezug auf ihre Mitarbeitenden sowie bei der Rekrutierung neuer Teammitglieder nimmt die WAG ihre Verantwortung als Vorreiterin wahr. Mit dem Churer Haempa Maissen hat CEO Markus Wolf vor Kurzem eine visionäre Unternehmerpersönlichkeit in die Geschäftsleitung geholt. In seiner neu geschaffenen Position als «Head of People & Culture» wird Maissen künftig dafür sorgen, dass die Unternehmenswerte in Bezug auf das Mitarbeitermanagement auf allen Ebenen gelebt und umgesetzt werden. Mit dieser strategischen Entscheidung investiert die Weisse Arena Gruppe in ihr grösstes Unternehmungspotenzial: ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Gleichzeitig setzt sie damit ein Zeichen gegen den vielbeschriebenen Fachkräftemangel und läutet ein neues Zeitalter in Sachen Personalmanagement ein.

«Früher redete man vom Personalwesen, heute sprechen wir von Menschen mit individuellen Bedürfnissen, die wir in ihren Fähigkeiten und ihrer Tätigkeit, die sie in der WAG ausüben, ganzheitlich weiterentwickeln möchten», erklärt Haempa Maissen seine Kernaufgabe. Für die konkrete Umsetzung hat die Weisse Arena Gruppe einen fünfstufigen Masterplan entwickelt, der das gesamte Spektrum der Beziehung zwischen der WAG und ihren Mitarbeitenden abdeckt, von ganz grundlegenden Dingen wie Arbeitszeit, Mitarbeiter-Vergünstigungen und Team-Events bis hin zur persönlichen Weiterbildung oder familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten. «Damit gehen wir einen komplett neuen Weg, betrachten den Menschen nicht als Ressource, sondern als wertvoller Bestandteil unserer Unternehmenskultur», hebt Maissen hervor.