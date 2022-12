Das machen die Bündner Regierungsräte über die Festtage

«Ich werde Weihnachten in Scuol mit meiner Familie verbringen. Am 24. Dezember feiern wir im engeren Familienkreis und am 25. gemeinsam mit meinen Geschwistern. Ich werde über die Festtage versuchen, viel Sport zu treiben, viel Langlaufen, aber auch entspannen mit Wellnessen. Einmal werde ich sicher auch nach Davos an den Spengler Cup gehen. Im Zentrum steht für mich aber die Familie und Erholung», sagt Parolini.