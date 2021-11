Weihnachtshörspiel aus dem Prättigau

Vier Freunde spielen zu Hause gemeinsam ein Computerspiel. Bis sie sich plötzlich selbst in der fiktiven Welt des Spiels wiederfinden. In der Spielwelt müssen die vier dann Aufgaben lösen, um Weihnachten zu retten. Genau das ist die Geschichte eines neuen Hörspiels aus dem Prättigau. Dahinter steckt das Team der Familienkirche Prättigau, die das weihnachtliche Hörspiel für die Adventszeit aufgenommen hat, wie es in einer entsprechenden Medienmitteilung heisst.