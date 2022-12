Dank Therese Schweizer muss an Heiligabend niemand alleine bleiben

Stille Nacht – einsame Nacht. Für einige ist es die schönste Zeit des Jahres, für andere genau das Gegenteil. Nicht wenige Menschen in der Schweiz verbringen den Weihnachtsabend alleine. Daher lädt das Alterszentrum Bruggli in Netstal am 24. Dezember seit rund zehn Jahren Alleinstehende zu einer Weihnachtsfeier ein. «Die Idee hatte der ehemalige Heimleiter Marco Henseler, und nun führe ich das weiter. Jeder ist willkommen», erzählt Therese Schweizer, die Bereichsleiterin Pflege im Alterszentrum. Es gebe viel mehr Menschen, die an Weihnachten alleine seien, als man vermuten würde.