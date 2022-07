Am Freitag, 29. Juli, ist es in der Surselva zu einem Stromunterbruch gekommen. In Siat, Ladir und Rueun Sarein fiel um 14.40 Uhr für knapp eine Stunde der Strom aus. Insgesamt waren rund 500 Kundinnen und Kunden betroffen. Ursache des Stromausfalls war ein Blitzeinschlag, wie die Repower mitteilt.