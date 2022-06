Weg von Wasser und Bäumen, ab ins Auto

Blitze entstehen durch den hohen Spannungsunterschied zwischen den Wolken und der Erde. Auf dem Weg nach unten sucht sich der elektrisch geladene Blitz den geringsten Widerstand, was entweder eine kurze Route oder eine hohe elektrische Leitfähigkeit sein kann. Blitze schlagen deshalb immer an der höchsten Stelle ein, da sie so den kürzesten Weg zu Erde haben. Deshalb werden gemäss Fasel in einer Stadt auch eher Hochhäuser vom Blitz getroffen.