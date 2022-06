Weesen hat «ein riesiges Problem» mit Glarus

Der Lastwagenanteil in der Schwärzistrasse in Weesen ist hoch für eine quartiernahe Strasse, das bestätigte Verkehrsplaner Oscar Merlo am Dienstagabend beim Infoanlass zu verkehrsberuhigenden Massnahmen in Schwärzi- und Linthstrasse in der Speerhalle in Weesen. Er liege bei bis zu sieben Prozent des Gesamtverkehrs, wie Messungen gezeigt hätten.