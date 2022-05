Was wollt ihr von der Südostschweiz-Community wissen?

Wir fragen, ihr antwortet: Mit der Frage des Tages holen wir sechs Mal in der Woche die Meinung von unseren Leserinnen und Lesern ab. Nun wollen wir wissen, was die Südostschweiz beschäftigt, und drehen deshalb den Spiess um. Was wolltet ihr schon immer mal von euren Mitmenschen wissen? Ihr könnt uns Vorschläge für Fragen zukommen lassen, die wir dann unserer Community stellen.

Die besten Fragen und deren Resultate werden auf den Onlineportalen und in den Printausgaben der «Südostschweiz» veröffentlicht. Abgestimmt wird jeweils auf «suedostschweiz.ch» und «linthzeitung.ch».

Also, liegen euch eine oder mehrere Fragen auf der Zunge? Dann lasst sie uns per Mail an forum@suedostschweiz.ch zukommen. Achtet darauf, dass die Fragen nur mit Ja oder Nein beantwortet werden können.

Hier einige Beispiele von vergangenen Fragen: