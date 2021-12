Was sind «mugrins»?

Die App richtet sich gemäss Medienmitteilung in erster Linie an Romanischsprachige, um deutsche Wörter auf Rätoromanisch übersetzten zu lassen oder die richtige Schreibweise zu überprüfen. Das Dicziunari Rumantsch sei aber auch eine Hilfe für Personen, die Rätoromanisch lernen wollen. Auch spezielle Begriffe wie «mugrins» sind im Wörterbuch enthalten. Was übrigens auf Deutsch Gewett bedeutet, also die überstehenden Holzbalken bei einem Blockhaus.