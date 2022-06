Was ist eigentlich dieser Siebenschläfertag?

Schaut mal nach draussen: Was seht ihr da? Sonne und einen wolkenfreien Himmel? Gut! Wenn nicht, dann haben wir schlechte Nachrichten für euch. Am 27. Juni jeden Jahres ist nämlich der Siebenschläfertag. Eine alte Bauernregel besagt, dass das Wetter am Siebenschläfertag dem Wetter der kommenden sieben Wochen entsprechen wird. Doch wie kam dieser Tag überhaupt zu seinem Namen?