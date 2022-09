Wallisellen macht in Klosters richtig Kasse

Dieser finanzielle Einsatz hat sich für die Stadt Wallisellen (Zürich) ausbezahlt. Vor 29 Jahren hatte die Kommune für rund eine Million Franken in Klosters Platz das Ferienheim «Soldanella» erworben. Nun fliessen 5,15 Millionen Franken in die Stadtkasse zurück. Dies per Beschluss der am Dienstagabend in Wallisellen durchgeführten Gemeindeversammlung. Als einziges Traktandum stand der Verkauf dieser Liegenschaft an.