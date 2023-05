In Brienz / Brinzauls wird weiter gewartet und gehofft

Rund 84 Einwohnerinnen und Einwohner sowie alle Tiere, die in Brienz/Brinzauls zu Hause waren, mussten am Freitagabend das Dorf verlassen. Seither gilt die ­Gefahrenstufe Rot. Das bedeutet, das gesamte Dorf darf nicht mehr ­be­treten werden. Es herrscht Lebens­gefahr. Ob die Brienzerinnen und Brienzer überhaupt einmal wieder zurückkehren können, steht in den Sternen.