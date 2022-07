Vor 1650 Jahren bestattet, nun digitalisiert auf dem Bildschirm

Zwischen ihm und uns liegen etwa 1650 Jahre, doch seine sterblichen Überreste können wir uns auf den Bildschirm holen, dreidimensional und hochaufgelöst. Was wir von ihm wissen, dem Kind, das vermutlich zwischen 350 und 400 nach Christus in Castugls-Cresta Leunga bei Rhäzüns begraben wurde: Es war zehn bis 13 Jahre alt, als es starb, und dürfte an einer Infektion gelitten haben, die den ganzen Körper betraf. Es könnte Leinenkleider getragen haben. Und es stammte wohl nicht aus einer armen Familie.