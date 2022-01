Von der Feuerwehrübung zum festen Wert der Rumantschia

Ein Risiko sei es, aber «ein Risiko, das Sinn macht». Mit diesem Titel beginnt am 6. Januar 1997 der Frontkommentar von Chefredaktor Enrico Kopatz in der ersten Ausgabe der ersten romanischen Tageszeitung überhaupt. Aus vier Lokalblättern ist ein überregionales Printprodukt geworden: «La Quotidiana». Unter der Ägide von Verleger Hanspeter Lebrument – und in Rekordzeit. Ob die neue gesamtromanische Tagespublikation eine Zukunft hat, ist in diesem Moment noch unklar. Aber ein motiviertes Redaktionsteam ist am Start. Und die Rumantschia hegt schon lange den Wunsch nach einer «Quotidiana».