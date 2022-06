Der Alltag der Einwohnerinnen und Einwohner von kleinen Bergdörfern mag für Aussenstehende idyllisch sein. Vielleicht sogar beneidenswert. In Tat und Wahrheit ists wohl etwas komplizierter. Denn immer wieder stimmen Experten den Abgesang aufs Berggebiet an: Abwanderung. Leere Wohnungen. Darbendes Gewerbe. Was für trostlose Aussichten für die Einheimischen.