Von alten Traditionen und Neuanfängen

von Livia Jungo und Fiona Bugmann

Wer durch die verwinkelten Gassen der Churer Altstadt läuft, trifft in der etwas versteckten Lukmaniergasse auf die Buchhandlung Provini. Bereits beim Betreten des Geschäftes ist die grosse Bandbreite und Vielfalt des Angebots zu sehen. Beim Stöbern zwischen den Regalen findet man von regionalen Büchern bis zu bunten Taufkerzen alles Mögliche. Der Buchladen Provini hat Tradition. Bereits seit 117 Jahren hat er seinen Standort an der gleichen Stelle. Doch damit ist bald Schluss. Ende Monat zieht das Geschäft in die Storchengasse um.