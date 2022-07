Vom Salat bis zur stolzen Rose: Wo Einheimisches frischfröhlich gedeiht

In satten Farben leuchtet Vorbeigehenden sowie Kundinnen und Kunden die ganze Pracht des Sommers entgegen. In, vor und zwischen den Gewächshäusern der Schaniel Gartenbau Floristik AG in Malans blüht und gedeiht alles, was das Herz des Heimgärtners und der Pflanzendekorateurin begehrt. Direkt neben den Anlagen fliesst zügig der Mühlbach vorbei und lockt an diesem warmen Sommertag neckisch mit Abkühlung. Wer diese ganz besonders verdient hätte, zeigt ein Rundgang mit dem Geschäftsinhaber Norbert Schaniel und seiner Ehefrau Pia Schaniel.