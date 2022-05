Vom indonesischen Tanz bis zur hohen Politik

Hier geht es gediegen, aber entspannt zu. Ältere und jüngere WEF-Teilnehmende gönnen sich in der voll besetzten Bar des Davoser «Posthotels» – des «Pöstli», wie man in Davos sagt – einen Apéro. Die Damen ausnehmend gut gekleidet, die meisten Herren tragen Anzug und Krawatte. Sie lassen den Tag ausklingen, wobei einige der Gäste noch eine längere Nacht vor sich haben dürften. Es ist Dienstagabend, das World Economic Forum (WEF) ist in vollem Gang.