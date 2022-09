Vom Grenzdorf zum Tor der Welt

Ein Engadiner in Zürich, ein Junge aus Martina in Kloten, das war Gian Gaudenz während vier prägenden Jahren seiner Kindheit. «Bündnerspeck» oder «Steinbocktschingg» wurde er von jenen Buben genannt, die ihn piesacken wollten. Über seine Erlebnisse zwischen den Welten in den Bergen und im Unterland hat Gaudenz während der Coronazeit ein Buch geschrieben. «Eigentlich wollte ich nur ein paar Episoden aus dieser Zeit festhalten», sagt Gaudenz. Seine Familie habe ihn ermutigt, beim Verlag Somedia anzuklopfen.