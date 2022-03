Vom Bartresen hinaus auf die Weltmeere

Man werde als Kind immer wieder gefragt, was man denn später einmal werden wolle. Ihr habe dann jemand gesagt, dass sie alles machen könne, was sie wolle. Das war die Initialzündung dazu, dass Tabea Schneider ihren Traum nicht träumt, sondern ihren Wunsch mit aller Beharrlichkeit umsetzt. Die 28-Jährige will zur See fahren. Denkbar weit von allen Meeren entfernt liegt Davos. Hier steht die junge Frau auch diesen Winter wieder hinter einem Tresen.