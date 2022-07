Volles Programm und neues Geländekonzept auf dem Zaunplatz

Die Main Acts sind am Donnerstag Tim Freitag (CH), der Eurovision-Teilnehmer Marius Baer (CH) und Lo & Leduc (CH). Am Freitag treten auf der GLKB-Bühne der Shanty-Star Nathan Evans (UK) und Max Giesinger (D) auf. Am Samstag spielen die Blues Rockerin Sari Schorr (USA), die Multi-Instrumentalisten Bukahara (D) und Seven (CH) mit dem Wiggis im Rücken als Kulisse. Der Eingang zum Gelände befindet sich an der Allmeindstrasse.

Lauschig hinter dem Zaunschulhaus

Die glarnerSach-Bühne ist neu eingebettet ins glarnerSach-Village hinter dem Zaunschulhaus. Die Verantwortlichen haben sich bewusst für diesen Ort mit Sitzgelegenheiten entschieden. «Dadurch können die Besucherinnen und Besucher nebst den Konzerten gemütlich unter den Bäumen zusammensitzen», erklärt Martin Huber das neue Konzept. Auf der glarnerSach-Bühne spielen fast ausschliesslich Schweizer Acts. Am Donnerstag sind es die bandXost-Gewinner Choose the Juice und die Rockmusiker Pablo Infernal, am Freitag Her Name was Claire mit Glarner Beteiligung, Joya Marleen aus St. Gallen und Klischée aus Bern sowie am Samstag The Liptons aus dem Glarnerland, Sam Himself aus Basel und Tim Vantol aus Holland.