Volkszählung auf dem Walensee

Die Möwen sind die Schlafmützen unter den Wasservögeln im Weesner Hafen. Während die Enten schon durchs Hafenbecken schwadern und die Taucherli den ersten Snack vom Seeboden hochbringen, findet man die Lachmöwen immer noch an ihrem Schlafplatz, wo sie den Kopf unter den Flügel stecken. Etwa so wie wenn man sich das Kissen über den Kopf zieht, wenn der Nachbar am Wochenende um sieben Uhr früh den Rasen mäht. Dabei ist ausser den Vögeln fast nichts zu hören an diesem Sonntagmorgen: Der eiskalte Nebel, der über dem Walensee hängt, schluckt Lärm und Licht gleichermassen.