Vieles ist brennbar, aber nicht alles darf verbrannt werden

In Zeiten ständiger Ungewissheit über die Preisentwicklung und Verfügbarkeit im fossilen Brennstoffsektor werden Holzheizungen wieder zum Thema. «Anders als in anderen Jahren machen sich tatsächlich mehr Leute Gedanken zu alternativen Heizmethoden», sagt Hans Michel, zuständig für die kantonale Fachstelle Feuerungskontrolle beim Amt für Umwelt Graubünden. Dies habe auch damit zu tun, dass in vielen Häusern und Wohnungen kaum benutzte Cheminées oder andere Feuerungsanlagen eingebaut seien.