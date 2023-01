Vegane Bündnerinnen und Bündner müssen ohne Fachgeschäft auskommen

«Weiss jemand, was mit ‘vigan’ los ist?», erkundigte sich Ende November ein Mitglied der Facebook-Gruppe «Vegan in Graubünden». Damit ist das Lager des Onlineshops «vigan.ch» an der Churer Rossbodenstrasse gemeint, wo seit 2020 ausschliesslich vegane Produkte gekauft werden können. Tatsächlich ist die Website des Unternehmens nicht mehr zu finden.