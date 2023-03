Auslaufende Gülle gefährdet Fische im Landwasser

In Graubünden kam es in den letzten Tagen zweimal zu einer Gewässerverschmutzung aufgrund von Gülle. Die Vorfälle ereigneten sich in Mathon und Schmitten. Bei der Verschmutzung in Mathon starben einige Fische. In Schmitten scheint es, als wäre der Vorfall ohne gravierende Folgen geblieben.