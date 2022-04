Vermittlung und Inspiration statt Leerstand und Zerfall

Mehr als 200 Ställe sollen es sein, die heute in der Val Medel nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden. Was tun mit den prägenden, aber teilweise dem Verfall anheimgegebenen Bauten? Zumindest für rund ein halbes Dutzend der «clavaus» schmiedet der neue Verein «La Vitrina» konkrete Pläne. Er möchte sie, ganz seinem Namen gemäss, als «Vitrinen» einsetzen – als dezentrale Ausstellungsräume, als Orte der Vermittlung und der Inspiration. So liest man im Dossier zum Projekt des Vereins, das am Ostermontag in Curaglia erstmals öffentlich präsentiert wurde.