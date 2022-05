Verleugnen macht krank

Für die katholische Lehre und Sexualmoral ist entscheidend, ob der Sexualakt natürlich oder unnatürlich ist. Homosexualität, aussereheliche Sexualität, Masturbation und Empfängnisverhütung ist unnatürlich. Sex in der Ehe ausschliesslich der Fortpflanzung dienend ist natürlich. Wenn also der erzkonservative Churer Priesterkreis den neugeschaffenen Verhaltenskodex zu Machtmissbrauch in der Katholischen Kirche kritisiert, ist das aus kirchenrechtlicher Sicht korrekt. Nur geht es hier nicht um eine theologische Abhandlung. Auch nicht um natürliche und unnatürliche Sexualität.