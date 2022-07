Verkehrsmassnahmen gegen Ausweichverkehr werden im Sommer weitergeführt

Es ist Sommerzeit und die Schweiz fährt in die Ferien. Generell erwartet der Kanton Graubünden an den Sommerwochenenden zwar weniger gravierende Stausituationen auf der A13 als an Ostern, Auffahrt und Pfingsten. Erfahrungsgemäss sei im Sommer die Verkehrsmenge in den Bündner Tourismusdestinationen wesentlich geringer als über die Frühlingsfeiertage, heisst es in einer Mitteilung. Dies schaffe mehr Raum für die Bewältigung des höheren Nord-Süd-Verkehrs an den Sommerwochenenden. Trotzdem, so heisst es in der Mitteilung, wird es rund um den Isla-Bella-Tunnel auch in diesem Sommer zu Staus und Ausweichverkehr kommen.