San-Bernardino-Tunnel wegen Bauarbeiten nachts gesperrt

Der San-Bernardino-Tunnel auf der A13 bleibt ab dem kommenden Sonntag, 23. April, jeweils in den Nächten von Sonntag bis Freitag von 22 bis 5 Uhr gesperrt. Dies wegen Tiefbauarbeiten sowie umfangreichen Renovierungsarbeiten der technischen Anlagen, wie das Bundesamt für Strassen (ASTRA) mitteilt. Die Sperrungen enden am Donnerstag, 13. Juli. Bei schönem Wetter könnten kleine Fahrzeuge unter 18 Tonnen den Pass überqueren, schreibt das ASTRA. Der Schwerverkehr werde in Bellinzona und Sargans ab 20 Uhr auf die Gotthardroute A2 um-geleitet.

Aktuelle Infos über die Verkehrslage seien jederzeit unter www.truckinfo.ch oder telefonisch über die Nummer 163 erhältlich, heisst es. (red)