Verführerische Normalität

Wer Kindern Normalität vermitteln will, muss sich ernsthaft mit dem Wort «normal» befassen. Die sogenannte Norm kann nämlich durchaus die Wurzel vielen Übels sein. Sie kann sogar Leben zerstören. Wenige Ausnahmen gibt es: Gegenseitiger Respekt sollte normal sein. Über den eigenen Tellerrand schauen auch. Wird aber die traditionelle Geschlechterrolle Mann/Frau immer noch als total normal verkauft, respektive den Kindern so weitergegeben, zeigt sich, was für einen Schaden die viel gepriesene Normalität bewirken kann. Was ist, wenn ein 16-Jähriger merkt, dass er schwul ist? Oder bisexuell?