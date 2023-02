Dreierspitze hat sich nicht bewährt – Widmann übernimmt

Lenz wird sich laut Mitteilung inskünftig auf ihre Rolle als Projekt- und Fachbereichsleiterin fokussieren und die Stellvertretung von Widmann übernehmen. Burri wiederum habe sich dafür entschieden, den Naturpark nach zwölf Jahren zu verlassen und einen neuen Weg ausserhalb des Parc Ela einzuschlagen. Burri habe den Park massgeblich und mit viel Engagement mit aufgebaut, heisst es in der Mitteilung.

«Ein Park ist eine komplexe und vielschichtige Organisation», begründet Vereinspräsidentin Patrizia Zanini aus Tiefencastel den Schritt zurück zur Ein-Personen-Geschäftsleitung. «Dabei ist es zentral, dass die Führungsorgane alle an einem Strick ziehen, die gleichen Vorstellungen und Visionen haben. Wenn dies nicht der Fall ist, kann es nicht funktionieren.»

Nach dem Weggang von Müller Ende Oktober 2021 übernahm Burri interimistisch dessen Funktion; ab April 2022 wurde die Rolle der Geschäftsführung dann in eine dreiköpfige Geschäftsleitung mit Burri, Lanz und der neu eingestellten Veronika Widmann integriert. Knapp ein Jahr später ist diese Lösung bereits wieder Makulatur: Widmann übernimmt die Leitung des Parc Ela im Alleingang.

Rochade an der operativen Spitze des Naturpark-Trägervereins Parc Ela: Die Geschäftsleitung und der Vorstand haben gemäss einer Medienmitteilung entschieden, die Führung der Geschäftsstelle nochmals neu auszurichten. 2020 war erstmals eine dreiköpfige Geschäftsleitung eingesetzt worden, damals mit dem langjährigen Parkdirektor Dieter Müller als Geschäftsführer und den beiden Co-Leiterinnen Judith Burri und Regina Lenz.