Verbundenheit mit der Ukraine

von Gianna Jäger und Mara Schlumpf

In Partnerschaft mit der SRG ruft die Glückskette am heutigen nationalen Solidaritätstag zu Spenden für die Ukraine auf. Von 7 bis 23 Uhr werden schweizweit in verschiedenen Telefonzentralen Spendenversprechen entgegengenommen. Auch in Chur gibt es eine Zentrale. Zahlreiche Persönlichkeiten werden vor Ort Unterstützung leisten, darunter Marcel Suter, Leiter Amt für Migration, Daniel Fust, CEO der Graubündner Kantonalbank, Regierungsrat Marcus Caduff, Simon Camartin, der regelmässig Orchester und Kompositionen aus der Ukraine dirigiert, sowie Alessandro Della Vedova, Geschäftsleiter der Caritas Graubünden.