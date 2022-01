Velofahren ist auch im Winter cool

Im Weihnachtstauwetter sind sogar die Spikesreifen am Velo zu viel. Aber sie stören auch nicht und sind sonst ein gutes Zubehör, um auch im Winter auf zwei Rädern sicher unterwegs zu sein. Die Spikes kennen viele ihrer Velokunden zumindest, und oft nutzen sie sie auch. Das sagt Dominique Staub von Bikestopstation in Ennenda. Und: «Ja, viele Glarnerinnen und Glarner fahren auch im Winter mit ihrem Bike.» Auch sie selbst, seit 2017 in der Firma und für Verkauf und Administration zuständig, fährt das ganze Jahr Velo.