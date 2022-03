Vals erinnert sich noch einmal

In mehreren Veranstaltungen hat sich Vals letztes Jahr an den tragischen Lawinenwinter von 1951 erinnert. Doch noch vor dem Abschluss bremste die Coronasituation die Gedenkanlässe aus. Nun aber kann die Reihe ihren Abschluss finden: Das Forum Vals und die Gandahus-Vereinigung laden gemeinsam mit der Schul- und Gemeindebibliothek Vals zur letzten Veranstaltung ins Zentrum Glüs ein. Am Samstag, 19. März, werden um 16 Uhr und 20.15 Uhr Filmsequenzen zur Katastrophe vor mittlerweile 71 Jahren gezeigt. Sie thematisieren den anhaltenden Schneefall vor dem Schicksalstag, Zeitzeugen-Erinnerungen an den eigentlichen Lawinenniedergang vom 20. Januar 1951, das Organisieren von Hilfe und den Umgang mit der «weissen Gefahr» nach dem verheerenden Ereignis, das 19 Menschenleben forderte.