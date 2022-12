Kloster Disentis sichert die Zukunft des «Benefeci»

Das Gerücht hat schon vor einiger Zeit die Runde gemacht in der Val Lumnezia: Das Kloster Disentis wolle sein Gut in Rumein, das Benefizium, verkaufen. Seit einer Schenkung vor 310 Jahren (siehe Kasten) hatte stets ein Benediktinerpater dort gelebt und die Messe in der Kapelle S. Antoni vis-à-vis gelesen – bis zum Tod von Pater Benedikt Gubelmann im Januar 2005, dem letzten klösterlichen Seelsorger in Rumein. Seither kümmert man sich von Disentis aus um die Gottesdienste.