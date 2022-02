Uzner Bürgerinnen und Bürger laufen Sturm gegen geplantes Asylzentrum

Platz hätten gemäss St. Galler Regierungsrat Fredy Fässler bis zu 200 Asylsuchende im ehemaligen Pflegezentrum Linthgebiet (PZL). So viele wolle man aber nicht in Uznach platzieren, versicherte der Sicherheits­direktor vergangene Woche. Normalerweise würden in den kantonalen Asylzentren zwischen 80 und 120 Personen untergebracht, so Fässler. Das sagte er, nachdem der Kanton St. Gallen seine Pläne kommuniziert hatte.