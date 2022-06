Unterwegs im «Ice Dream Express»

Am letzten Samstag – einem sehr heissen Tag – rief ich André van Sprundel an, um ihn zu fragen, wann er wieder in den Klöntalersee steche, um mit dem Glaceverkauf per Boot zu beginnen. «In einer Stunde», antwortete er mir.

Also eilte ich ins Klöntal, um den vielleicht einzigen Glace-Boot-Verkäufer der Schweiz zu Beginn der diesjährigen Saison zu fotografieren. Ich hatte zwar vor rund vier Jahren bereits einmal eine Fotoreportage zu André van Sprundel gemacht. Aber dieses Mal war mein Ziel ein anderes. Ich wollte die Leute fotografieren, die am und im Wasser Glace von ihm kaufen.