Untersuchung zum Schierser Bahnhofsbrand abgeschlossen

Über 50 Feuerwehrleute mussten in der Nacht auf den 3. August 2021 in einen Einsatz zum Schierser Bahnhof ausrücken. Dort fanden sie den direkt an die Station der Rhätischen Bahn (RhB) angebauten Güterschuppen – ein Holzbau – in Vollbrand vor. Das Feuer sprang auf Teile des Bahnhofsgebäudes über, in dem sich auch eine Mietwohnung befand. Die Personen, die sich darin aufgehalten hatten, konnten das Gebäude gemäss seinerzeitiger Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden bereits zu einem früheren Zeitpunkt verlassen. Nach knapp vier Stunden war das Feuer gelöscht.