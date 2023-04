100 Jahre Schalk und Lebensfreude

In einem alten Engadinerhaus, im historischen Oberdorf von Scuol, lebt Nesa Rauch. Eine Klingel gibt es nicht. Wer sie besuchen will, öffnet die schwere Holztüre und ruft laut «Holà!» in den weiten Gang hinein. An diesem Morgen ist Nesa in der kleinen, gemütlichen Küche. Sie hat soeben ein Feuer im Ofen angezündet, «damit wir es beim Reden schön warm haben». Dass Nesa ein ganzes Jahrhundert alt ist, sieht man ihr nicht an. «Ich höre und sehe zwar nicht mehr so gut, aber ich nehme keine einzige Pille», sagt sie. Auch ihr Gedächtnis funktioniere noch einwandfrei.