Unser Nationalfeiertag, eine digitale Schlossoper und ein Künstler namens Helge Schneider

Helge Schneider steht als Komiker und Multiinstrumentalist seit bald 50 Jahren auf der Bühne. Am 1. August ist er bereits zum vierten Mal am Festival da Jazz in St. Moritz aufgetreten. Zusätzlich gab er dieses Jahr noch eine besondere Zugabe am grossen Fest zum Nationalfeiertag in der Reithalle.

Bild Mayk Wendt