Heftig Kritik an frühen WEF-Aufbauarbeiten 

Das 53. World Economic Forum (WEF) ist Geschichte, aber in der Davoser Bevölkerung halten die kritischen Diskussionen über die Vorgänge an diesem Jahrestreffen an. Demnächst soll gemäss Informationen dieser Zeitung ein Treffen zwischen der Gemeinde Davos und der Davoser Tourismusorganisation stattfinden. Zentrales Thema sind dabei die Aufbauzeiten am zurückliegenden WEF. Folgen wird ein runder Tisch, an welchem dann zusätzlich der Kanton Graubünden sowie die WEF-Organisation vertreten sein werden.